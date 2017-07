Morales e Bandiera in Natale da chef: “Preferiamo mangiare i dolci che cucinarli”

Rocio Munoz Morales e Dario Bandiera sono due dei protagonisti di Natale da chef, nuovo cinepanettone diretto da Neri Parenti che ritrova uno dei suoi attori feticcio, Massimo Boldi, capo comico di una squadra di cuochi pasticcioni. L'attrice spagnola interpreta una pasticciera, mentre il comico siciliano è un sommelier: li abbiamo incontrati a Riccione, durante Ciné giornate di cinema, dove ci hanno parlato un po' del loro rapporto con la cucina.

"Sono una brava cuoca ma non di dolci, anche se è quello che mi piace mangiare di più in assoluto" ha confessato Morales, proseguendo: "Anche a Dario: quindi dopo il film avremo sicuramente tutti dieci chili in più". "È vero" ha confermato Bandiera: "sono fissato con i dolci: è l'unico vizio che ho. Non riesco a rinunciarci, mi piacciono da morire. Anzi, vorrei morire così: soffocato dai dolci! Come cuoco invece nella vita reale so cucinare, mentre nel film faccio schifo: sono un sommelier astemio. Un ruolo meraviglioso".

Visto che sono i protagonisti di un cinepanettone, a Natale tra il panettone e il pandoro, che cosa mangeranno? "Onestamente io preferisco il pandoro" ha detto Bandiera, spiegando meglio: "non mi piace la frutta secca e nemmeno i canditi". Morales invece: "Io mangio tutto invece. L'importante è che ci sia una bella ciotola piena di cioccolato caldo da spalmare su tutto".

