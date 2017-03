Omicidio all'italiana: il secondo tragico Maccio Capatonda

Nel minuscolo paese di Acitrullo, aspra terra abruzzese, la natalità è inesistente, ci sono più pecore che persone e il wi-fi è un'entità misteriosa. Per impedire che anche gli ovini migrino verso lidi più accoglienti, il sindaco Piero Peluria (Maccio Capatonda) le prova tutte, come l'inaugurazione del primo semaforo o l'arrivo di un modem 56k, ma la vera opportunità è offerta dalla Contessa Ugalda Martirio In Cazzati (Lorenza Guerrieri): la signora muore per un incidente e il primo cittadino, con l'aiuto del fratello Marino (Herbert Ballerina), pensa bene di fingere che sia stata uccisa in modo brutale. L'idea si rivela vincente: tutte le maggiori televisioni italiane puntano il proprio occhio su Acitrullo, compresa la regina dell'informazione strappalacrime, l'affascinante e spietata Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli).

A due anni di distanza da Italiano medio, suo film d'esordio, Maccio Capatonda torna dietro e davanti la macchina da presa, sdoppiandosi in ben tre ruoli, puntando ancora una volta il dito contro le deformità della società contemporanea: se nella sua prima opera l'autore mostra la realtà distorta e dai colori aggressivi dei reality show, con Omicidio all'italiana è il pubblico di tutti quei programmi che mettono in scena la "pornografia del dolore", quelli dei plastici e della lacrima facile, a diventare il simbolo di un mondo in cui l'esagerazione è ormai considerata sempre più normale.

La vita è un plastico

In Omicidio all'Italiana Maccio ed Herbert Ballerina tornano a fare quello in cui sono maestri: destrutturare il linguaggio, giocare con le parole, costruire dei personaggi dai corpi e movimenti distorti, usando sapientemente versi e suoni. In questo hanno un talento unico nel panorama italiano contemporaneo, che ricorda molto il Fantozzi di Paolo Villaggio e le maschere de I mostri (1963) di Dino Risi. In mezzo a loro si staglia la terribile regina della tv interpretata da una straripante Sabrina Ferilli: un po' Barbara D'Urso, Franca Leosini e Roberta Bruzzone, Donatella Spruzzone è una figura quasi mitologica, una creatura che si nutre di dolore e sofferenza per amore dell'audience, che non teme di sporcarsi le mani purché ci sia un pubblico.

Maccio il Moralizzatore

Se per Italiano medio Capatonda era partito da un suo corto concepito per il web e ampliato per l'occasione, in Omicidio all'italiana il soggetto è indipendente e originale (anche se il mondo del giornalismo è molto simile a quello mostrato nei video con protagonista il personaggio Jerry Polemica, una delle maschere di Maccio) e per questo più ambizioso: come distaccandosi dalla sua doppia vita, quella dei video brevi pubblicati in rete, l'autore questa volta cerca di costruire una storia più complessa, che abbia maggiore autonomia e non si limiti a mettere in scena una serie di gag che richiamano quelle già viste su internet.

L'intenzione è buona, ma forse, rispetto all'esordio, si è fatto un passo indietro: in Italiano medio tutto è esagerato, colori, suoni, espressività dei personaggi, ma la totale follia e libertà con cui questi elementi si amalgamano risulta vincente. In Omicidio all'italiana, invece, sembra quasi che Capatonda si prenda troppo sul serio, indugiando sul filone della critica al mondo televisivo e del giornalismo, polemica che ormai non è più così fresca e nuova. In Omicidio all'italiana, pur indovinando diversi momenti e confermandosi un maestro dell'umorismo grottesco, Maccio tiene a freno la sua comicità sovversiva e surreale per diventare quasi un "moralizzatore". Un peccato, perché il percorso del regista, attore e sceneggiatore è uno dei più interessanti del panorama italiano contemporaneo: per il prossimo film confidiamo in un Maccio più cattivo e scatenato, in grado di sfruttare al meglio il mezzo cinematografico, trasformandolo in una versione al cubo dei video brevi che lo hanno reso celebre.

Valentina Ariete