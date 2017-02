Lego Batman: video dell'anteprima a Londra, tra gadget e Batcaverne di mattoncini a grandezza naturale

Due anni fa The Lego Movie, diretto da Phil Lord, Christopher Miller e Chris McKay, ha messo d'accordo tutti: critica e pubblico, grandi e piccoli, amanti dei Lego e non. Grazie a un equilibrio perfetto di umorismo e trovate visive (e una canzone, Everything Is Awesome!!!, trascinante, che si è meritata una candidatura agli Oscar), il film con protagonisti i pupazzetti Lego è stato un successo, anche per merito di un finale meraviglioso.

Per il primo spin-off del film è stato scelto come protagonista uno dei personaggi più amati della cultura pop: Batman, a cui Will Arnett presta di nuovo la voce dopo la comparsata nella pellicola originale. Il rapporto tra l'Uomo Pipistrello e il Joker è il cuore del film, così come la tendenza alla solitudine del personaggio. In Lego Batman - Il film, nelle sale italiane dal 9 febbraio, ce n'è per tutti: non si risparmiano battute sui Batman del passato, fino ad arrivare a quello della serie tv anni '60 interpretato da Adam West, con un'immancabile stoccata anche a Suicide Squad ("cattivi che combattono altri cattivi? Ma che idea assurda è?!"). Con intelligenza e umorismo, Chris McKay, regista di Lego Batman, realizza uno spin-off riuscito, che regala uno dei migliori Joker mai visti sul grande schermo.

Siamo stati all'anteprima europea del film, a Londra, dove abbiamo potuto intervistare il regista e il protagonista Will Arnett, su un set che riproduceva, a grandezza naturale, la Batcaverna, costruita solo con mattoncini Lego.

Lego Batman - Il film: il video dell'anteprima europea a Londra

