Il Bello delle Donne… Alcuni Anni Dopo: riapre il salone di bellezza più famoso del piccolo schermo

Il 7 marzo del 2001 andò in onda su Canale 5 la prima puntata di una fiction destinata a diventare parte integrante della storia televisiva del Belpaese: Il bello delle donne. A 14 anni dalla conclusione della terza stagione, stasera riaprirà il salone di bellezza più amato del piccolo schermo dove le nuove clienti di Luca Manfridi (Massimo Bellinzoni) saranno protagonista d'inedite agrodolci storie. Come suggerisce il titolo, gli 8 nuovi episodi di Il Bello delle Donne saranno ambientati ...Alcuni Anni Dopo quelle dell'ultima stagione: nella prima puntata rincontreremo subito il coiffeur Luca che dopo aver perso il suo salone di Orvieto si ritrova a lavorare presso un parrucchiere della periferia romana insieme alla sua storica collega Laura (Claudia Cardinale). Scontento del suo impiego e grazie all'aiuto della verace Jessica (Manuela Arcuri) della casalinga Germana (Anna Galiena) e dell'architetto Françoise (Alessandra Martines), il genio del parrucco riuscirà a riaprire il suo negozio che, ora come allora, sarà teatro di tantissime emozioni.

Vecchie e nuove conoscenze

Come si può presagire già dalla sinossi del primo episodio, sono tante le new entry di questa quarta stagione de Il Bello delle Donne che rappresenteranno le varie sfaccettature dell'altra metà del cielo. Tra le attrici che entreranno a far parte del colorato mondo dell'ormai storica fiction spicca Manuela Arcuri che, come lei stessa ha raccontato durante la conferenza stampa sarà "Jessica una romanaccia, una ragazza di borgata, molto genuina e che crede in tutto quello che fa e anche nell'amore per poi venire puntualmente delusa". Al fianco della Arcuri, nei panni della "locca" Germana, ci vedremo anche Anna Galiena, gerente del nuovo salone, Lina Sastri nel ruolo di Delia "un avvocato, una donna di successo con famiglia che crede armoniosa, una donna alto-borghese, che crede di essere felice", Alessandra Martinez e la Diva Claudia Cardinale. Immancabile in questo sequel de Il Bello delle Donne la veterana Giuliana De Sio che tornerà nelle vesti della perfida Annalisa Bottelli la quale, garantisce l'attrice, "continuerà ad essere la stronza per eccellenza".

Nel nome dell'attualità e di Virna Lisi

Oltre a raccontare le vicissitudini quotidiane del suo gineceo di protagoniste Il Bello delle Donne... Alcuni Anni Dopo toccherà anche tantissime tematiche importanti: tra le storyline più intense della fiction spiccano, infatti, quella di Giancarlo (Paolo Sassanelli) che vede un avvocato sposato prendere la difficile ma implacabile decisione di diventare donna e, come ha anticipato il Produttore Alberto Tarallo, l'altrettanto complessa storia - tratta dalla cronaca vera - di una ragazza che "diventa musulmana per amore. Nella puntata la questione viene trattata con grande rispetto, come una qualsiasi storia d'amore". Non solo i sentimenti, però, saranno al centro del plot della serie "i cui episodi", tiene a precisare il regista Eros Puglielli, "sono come 8 mini-film dai toni completamente diversi l'uno dall'altro, dove abbiamo giocato con più generi anche il crime". L'intera fiction, annuncia Trello, "sarà dedicata all'indimenticata Virna Lisi perché è stata lei a dare vita al progetto insieme me chiamando molte colleghe per la prima stagione. Lei riteneva Il Bello delle Donne un'operazione valida e innovativa" e conclude "Grazie Virna. Se riproponiamo questa serie è grazie a te."

