Guardiani della Galassia 2: Le opinioni degli spettatori dal Comicon

Come nostra abitudine, per l'uscita dei film più attesi non ci limitiamo alla sola tradizionale recensione, ma raccogliamo il parere di tutti i nostri redattori e cerchiamo di interrogare anche il pubblico. E come già accaduto per Doctor Strange alla scorsa edizione di Lucca Comics, anche l'uscita del nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha coinciso con un evento del mondo dei fumetti. In questi giorni, infatti, siamo al Comicon di Napoli e quale posto migliore per chiedere a voi del pubblico che ne pensate di Guardiani della Galassia Vol. 2?

Ci siamo divertiti a girare tra la folla di appassionati e cosplayer, interrogando Iron Man, Captain America, Spider-Man, ma anche un paio dei Guardiani in prima persona, per sapere se si sono divertiti con la nuova avventura di Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax ed il piccolo Baby Groot, concentrandoci un po' di più proprio su quest'ultimo, per capire se siano stati tutti conquistati da lui almeno quanto chi scrive. Un quesito lo abbiamo dedicato anche ad un altro aspetto fondamentale del film: la selezione musicale curata da James Gunn per accompagnare le avventure dei suoi (anti)eroi, quell'Awesome Mix vol. 2 annunciato già alla fine dello scorso film e del quale solo da poco abbiamo potuto conoscere la composizione e tracklist. Sarà piaciuto quanto l'ormai storica compilation del primo Guardiani della Galassia?

Guardiani della Galassia vol. 2: Le opinioni degli spettatori

