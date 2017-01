Gomorra - La serie: 5 motivi per rivivere in DVD la stagione 2

Dopo lo strepitoso successo della prima stagione, era inevitabile che la storia non finisse lì. E infatti Gomorra - La Serie ha fatto il bis, con una seconda stagione molto apprezzata e da poco approdata anche in homevideo. La serie evento di Sky nata dal bestseller di Roberto Saviano, che ha cambiato gli standard delle serie televisive italiane ed è stata acclamata da pubblico e critica a livello internazionale, propone così nuovi dodici episodi che si riallacciano alla fine della prima stagione. Nella season 2 riprende più furiosa che mai la guerra tra la famiglia Savastano capeggiato dall'appena evaso Pietro, costretto però a restare nascosto, e il clan di Salvatore Conte, che ormai ha trovato in Ciro un suo leader spietato.

Anche la stagione 2 di Gomorra - La Serie può contare su un intreccio appassionante, tante scene di azione e una regia di qualità, capitanata da Stefano Sollima, anche showrunner della serie, con episodi diretti da Francesca Comencini, Claudio Cupellini e il giovane regista romano Claudio Giovannesi. La forza della serie è anche quella della bravura di un cast con attori legati al territorio, esordienti che si integrano alla perfezione con attori professionisti. Ritroviamo dunque Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Marco Palvetti e Fortunato Cerlino, ma occhio ai nuovi personaggi femminili interpretati da Cristiana Dell'Anna e Cristina Donadio. C'era molta attesa dunque anche l'approdo in homevideo di questa stagione 2: ecco cinque motivi per riviverla anche in DVD.

Leggi anche:

1. L'intreccio continua, fra complotti e tradimenti

Chi si era goduto la prima stagione di Gomorra - La Serie in homevideo, non potrà fare a meno di fare il bis e di ripercorrerla in homevideo. Non solo per la qualità delle edizioni targate 20th Century Fox, ma anche per l'intreccio che offrono anche i nuovi episodi. Come si ricorderà, la prima stagione si era conclusa con la fuga di Pietro Sevastano e Ciro che spara a Genny, caduto con i suoi ragazzi nell'imboscata tesa dal clan di Salvatore Conte. Nel vuoto di potere si insinua proprio Ciro, che come uomo di Conte tenterà il grande salto di qualità, tramando e cercando nuove alleanze. Ma bisognerà fare i conti anche con il ritorno di Genny, che se l'era cavata dopo il sanguinoso agguato di fine prima stagione e cercherà fortuna in altri lidi, e con uno sparuto gruppo di uomini rimasti fedeli ai Savastano, che cerca piano piano di ritornare in auge.

2. Un packaging di gran qualità

Anche l'occhio vuole la sua parte, come del resto il tatto e il piacere di avere fra le mani una bella confezione homevideo. Per quanto riguarda Gomorra La serie - Stagione 2, 20th Century Fox Entertainment propone le edizioni sia in DVD che in blu-ray alta definizione, senza dimenticare che ci sono anche i cofanetti contenenti entrambe le stagioni. Noi abbiamo preso in esame l'edizione DVD gentilmente concessa da 20th Century Fox, che viene presentata in un elegante digipack molto spesso, con un robusto packaging cartonato che si apre offrendo i ritratti dei personaggi principali. All'interno del quale, ben separati e saldi, troviamo i quattro dischi: i primi tre contengono i dodici episodi della seconda stagione mentre il quarto disco è tutto dedicato ai contenuti speciali.

3. Un video ottimo, a parte i limiti del formato DVD

Per quanto riguarda l'aspetto video, la resa dei DVD è davvero di ottima qualità. Ovviamente chi è abituato all'alta definizione blu-ray si deve aspettare uno step inferiore, ma va riconosciuto che nonostante i limiti dello standard la resa è più che apprezzabile. Il quadro infatti si mantiene quasi sempre compatto, senza gravi sbavature. Certo, qualche incertezza su alcuni fondali affiora, come sono inevitabili alcuni fenomeni di aliasing, particolarmente evidenti su ringhiere e righe dritte sugli sfondi, ma in genere la solidità è assicurata, anche in tutte le scene scure o buie, nelle quali il quadro se la cava egregiamente e resta abbastanza nitido. Anche il dettaglio per il formato DVD è di tutto rilievo, con un'ottima resa sui primi e medi piani, ma la definizione si mantiene nel complesso su livelli egregi anche nelle scene più ostiche e problematiche per l'encoder. Nonostante i quattro episodi contenuti per disco, non ci sono problemi particolari di compressione, che affiora raramente e solo nelle circostanze più complicate da digerire per il video.

4. Audio scoppiettante, tra sparatorie e inseguimenti

Dove il reparto tecnico dà il suo meglio è però l'audio. La traccia dolby digital 5.1 è infatti di gran livello e riesce a valorizzare a dovere le tante sequenze di azione della serie. In tutte queste occasioni spettacolari, i diffusori mostrano una certa effervescenza e sono pronti a sottolineare con precisione sgommate, spari, proiettili, inseguimenti e quant'altro, con una dislocazione degli effetti molto curata. L'asse posteriore appoggia infatti con costanza la scena, e anche il sub in queste scene irrompe con una certa decisione. Anche nei momenti più tranquilli comunque l'audio riesce a immergere lo spettatore nelle atmosfere della serie, con una coinvolgente resa della colonna sonora, grande cura per gli effetti ambientali e dialoghi sempre molto chiari e dal buon timbro, anche se per la maggior parte degli spettatori sarà opportuno utilizzare i puntuali sottotitoli italiani, considerato il frequente utilizzo di un dialetto molto stretto e a volte difficile da comprendere.

5. Gli extra: oltre due ore di focus, retroscena e dietro le quinte

Totale 8.5 Video 8 Audio 8.5 Extra 8.5

Da applausi anche il settore degli extra con due ore e un quarto di materiale. Si parte con uno Speciale di 25 minuti, nel quale registi e attori parlano della serie, dello sviluppo della storia dalla prima stagione, il tutto alternato con immagini delle riprese sul set. C'è poi una sezione tutta da gustare denominata Dentro la scena: si tratta di un'ora di materiale, costituito da veri e propri focus su 17 scene sparse nei vari episodi, che vengono analizzate e raccontate, svelandone anche i segreti della realizzazione. Si passa poi alla sezione Pillole personaggi, nella quale le figure dei sei protagonisti principali della stagione (Pietro Savastano, Ciro Di Marzio, Genny Savastano, Salvatore Conte, Patrizia e Scianel) vengono approfondite attraverso le parole dei loro interpreti (3 minuti ciascuno). Molto interessante anche l'ultima sezione, Pillole sul set, che approfondisce ulteriori temi con cinque featurette: La sedia dei registi (6' e mezzo) vede protagonisti ovviamente i vari autori che hanno firmato gli episodi e il loro stile, Il look della serie (5') tratta di abiti, costumi e trucchi, Ciak, azione! (5') racconta il ruolo degli stunt nelle scene di azione, Illuminare la scena (6') parla della fotografia e della scenografia, mentre Musica e suoni della serie (5') riguarda la colonna sonora.

Home Articoli Gomorra - La serie: 5 motivi per rivivere in DVD...