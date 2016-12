Downton Abbey in DVD: Phyllis Logan e Michael Fox raccontano la loro esperienza sul set

La serie Downton Abbey ha salutato i suoi fan un anno fa, il 25 dicembre 2015, con un episodio di Natale che ha concluso, almeno per ora, la storia della famiglia Crawley e dello staff che lavora nella tenuta.

L'acclamato progetto di Julian Fellowes ha accompagnato gli spettatori nel passato della società britannica, seguendone i cambiamenti e gli eventi storici a partire dal 1912, attraverso i racconti di chi fa parte dell'aristocrazia e dei domestici, due realtà molto diverse che si sono intrecciate per anni appassionando e affascinando.

La Universal Pictures Home Entertainment Italia ha da poco messo in vendita la sesta stagione in formato DVD e uno speciale cofanetto contenenti tutti gli episodi della serie, arricchiti da numerosi contenuti extra inseriti in due bonus disc, un'elegante tovaglietta in cotone e un booklet fotografico.

I protagonisti a Milano

In occasione dell'arrivo in homevideo della speciale edizione e del cofanetto, sono arrivati in Italia due membri dell'amato cast: Phyllis Logan, interprete di Elsie Hughes fin dal primo episodio, e Michael Fox, a cui è stato affidato il ruolo di Andrew Parker a partire dalla quinta stagione e prossimamente sul grande schermo con un ruolo nel film Dunkirk.

I due attori hanno avuto modo di incontrare i fan, accorsi a Milano per un autografo e qualche foto, e di raccontare curiosità e aneddoti sull'esperienza vissuta sul set della serie, in attesa del tanto atteso annuncio della realizzazione di un film, progetto più volte annunciato da Fellowes e dagli stessi attori.

Nella video-intervista rilasciata a Movieplayer.it, Phyllis Logan e Michael Fox parlano del lavoro compiuto sul personaggio di Mrs. Hughes prima dell'inizio delle riprese, dei timori nell'entrare a far parte di un cast così importante, della musica dello show e dei legami emotivi esistenti tra i personaggi.

