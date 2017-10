Da Blade Runner a Matrix: abbiamo visto gadget che voi umani...

La fantascienza è da sempre uno dei generi più apprezzati dagli amanti del cinema: ogni anno vengono prodotti film e serie tv che parlano di spedizioni nell'universo, invasioni aliene e futuri distopici, dando così agli spettatori, che sembrano non averne mai abbastanza, la possibilità di evadere dalla vita di tutti i giorni viaggiando con la fantasia e l'immaginazione. Uno dei lungometraggi sicuramente più attesi del 2017 è proprio Blade Runner 2049, seguito del film del 1982 di Ridley Scott che ebbe un impatto rivoluzionario nella storia della science fiction e del cinema in generale. Vista l'occasione ci siamo chiesti a quali gadget gli appassionati di questo genere, ma anche solo di alcuni dei film che meglio lo rappresentano, non potrebbero assolutamente rinunciare.

Leggi anche: 25 fantascientifiche invenzioni da film e serie che vorremmo fossero realtà

Ecco qui di seguito alcuni suggerimenti per chi almeno una volta nella vita ha sognato di viaggiare nel tempo in compagnia di Marty McFly, di difendere la propria astronave da uno xenomorfo clandestino o di smascherare un T-1000 sotto mentite spoglie (e di sopravvivere per raccontarlo!).

Blade Runner e Blade Runner 2049: cacciatori di replicanti per un giorno

Per chi ha amato il capolavoro di Ridley Scott ed il suo seguito uscito da poco nelle sale, gli oggetti imperdibili sono davvero tanti. Chi non vorrebbe nel proprio armadio una T-shirt con la stampa dell'iconico origami a forma di unicorno trovato da Deckard (prezzo 15€)? O chi non berrebbe il tè in una tazza con il logo della Tyrell Corporation (11,45€)? C'è anche la possibilità di sentirsi un vero Blade Runner con la riproduzione del cappotto indossato (da 299,95 a 339,95€) nel film da Ryan Gosling nei panni dell'agente K. Infine, a chi ha particolarmente apprezzato il film di Denis Villeneuve consigliamo The Art and Soul of Blade Runner 2049 (38,13€), libro interamente dedicato alla genesi di questo film, ai suoi protagonisti e alla sua splendida fotografia.

Leggi anche:

Terminator: per brindare alla salute di John Connor

I film che hanno per protagonista Arnold Schwarzenegger nei panni di un Terminator, cyborg assassino proveniente dal futuro, sono tra i cult fantascientifici che più hanno fatto la storia degli anni '80 e delle decadi successive. Nelle case dei veri appassionati non può di certo mancare un'action figure dell'endoscheletro del T-800 (101,36€) o la riproduzione fedele del suo teschio (45,37€), ma anche il calice da vino con la mano robotica (60,20€), per rallegrare gli aperitivi con altri fan della saga.

Leggi anche:

Predator: per sopravvivere nella giungla (di casa propria)

Altra saga cinematografica indimenticabile è quella di Predator, in cui una razza aliena guerriera si diverte a cacciare e uccidere gruppi di esseri umani, prima sulla terra poi su altri pianeti. L'autentico estimatore di questi film non può che possedere l'action figure del primo Predator a comparire nella saga (42,80€), quello per cui il Maggiore Dutch Schaefer pronunciò l'iconica battuta "Se può essere ferito, può essere ucciso!". Per una serata tra amici, e per sentirsi per un po' nella giungla in compagnia dei protagonisti di questa storia, non si può inoltre fare a meno del gioco da tavola basato sui primi due film (39,44$ più spese di spedizione), dove vince solo chi sopravvive fino alla fine.

Leggi anche: Predator, 30 anni dopo: nella giungla tutti possono sentirti urlare

Alien: un cartone di facehuggers

Per i fan degli alieni sanguinari che sono i protagonisti di questa serie di film, che ha come capostipite Alien di Ridley Scott, i gadget da possedere sono tantissimi e davvero irrinunciabili. La t-shirt con la radiografia di una cassa toracica infestata da un baby Alien (16,90€) è adatta per ogni occasione , ed è certamente utile per farsi riconoscere in pubblico da altri appassionati della saga. Indispensabili come oggetti di arredamento sono il salvadanaio a forma di busto di xenomorfo (28,37€) e il cartone di uova di facehuggers (78 €), che daranno un tocco terrificante ad ogni casa. Infine, per prendersi un momento di pausa dallo stress di una lunga giornata, può essere utile acquistare il coloring book con illustrazioni ispirate ai primi quattro lungometraggi (9,53€), dedicando qualche ora a colorare i personaggi più amati mentre provano a sopravvivere agli attacchi degli xenomorfi.

Leggi anche: Alien: 10 cose che (forse) non sapete sul franchise fantahorror

Ritorno al futuro: in viaggio con la DeLorean

Nel 1985 uscì nelle sale il primo capitolo della trilogia di Ritorno al futuro, che narra le avventure in diverse epoche storiche di un adolescente, Marty McFly, e dello scienziato suo amico Emmet "Doc" Brown. Gli oggetti dedicati a questa saga, che gli estimatori dovrebbero assolutamente possedere, sono tantissimi: tra questi non possono certo mancare il modellino della DeLorean (27, 81€), l'automobile utilizzata dai protagonisti per il loro viaggi nel tempo, e il portachiavi con la riproduzione dell'hoverboard di Marty (10,88€), lo skateboard fluttuante desiderato da qualsiasi teenager nato dopo gli anni '80.

Leggi anche: Ritorno al futuro: tra avventura e nostalgia, ecco come Marty e Doc sono entrati nelle nostre vite

Matrix: per proteggersi dai raggi UV mentre si libera il genere umano

Un'altra trilogia molto amata, e che conta numerosissimi fan, è quella di Matrix: questi film, il primo dei quali uscì nei cinema nel 1999, narrano i tentativi di Neo, interpretato da Keanu Reeves, di liberare l'umanità dalle macchine che la sfruttano e la tengono prigioniera. Per sentirsi tra i protagonisti di questa saga, a poco meno di venti euro, possono essere acquistati gli occhiali indossati nei film da Neo, da Morpheus e dall'agente Smith (tutti a 17,90€). Inoltre, ogni fan dovrebbe assolutamente mettere le mani sulle dettagliate action figures dei personaggi, in particolare quelle di Neo nel mondo reale (28,95 €) e quella di Neo in volo (40,50€), o sui simpatici Funko Pop! dedicati alla trilogia, come quello di Trinity (13,55€).

Home Articoli Da Blade Runner a Matrix: abbiamo visto gadget...