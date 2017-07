Ciné2017: Gomorra 3 e altre novità per una nuova "Vision" sul cinema italiano

Un emozionato Nicola Maccanico ha presentato a Ciné, giornate di cinema di Riccione, la più giovane società di distribuzione cinematografica italiana: nata a dicembre 2016, appena sette mesi fa, Vision Distribution unisce sotto il suo stemma Sky Italia e cinque case di produzione, Cattleya, Wildside, Lucisano Group, Palomar e Indiana Production.

All'evento per gli esercenti italiani è stato svelato il logo dell'azienda, che sembra quello di un supereroe, scelto tramite un concorso lanciato su internet. "Presentare un'azienda che ha appena sette mesi di vita non è come parlare di una che ne ha novantatré" ha esordito Maccanico, ex managing director di Warner Bros. Italia, proseguendo: "Ma speriamo che anche voi crediate in questo progetto come noi: a Vision Distribution siamo convinti che la diversità sia una forza che crea valori. Il nostro obiettivo è elevare le nostre prestazioni e produrre un grande cinema italiano. La parola chiave per noi è futuro: sembra una banalità, ma noi ci crediamo davvero. Dobbiamo andarci a prendere il pubblico in modo diverso: ci giochiamo la carta del marketing. Non vogliamo distruggere il sistema, ma farlo crescere: per questo abbiamo unito le forze".

Nonostante la giovanissima età, Vision Distribution ha già in cantiere diversi progetti: si comincia il 12 agosto in sala con Monolith, film, diretto da Ivan Silvestrini e scritto da Roberto Recchioni e Mauro Uzzeo, girato in America, che racconta la storia di una ragazza che deve affrontare una macchina, apparentemente molto sicura, che si trasforma in un mostro infernale. Sono inoltre attualmente in produzione, sotto la guida di Vision, altre tre pellicole italiane: Il Premio, diretto da Alessandro Gassmann, presente a Riccione, in cui Gigi Proietti interpreta una versione romanzata del padre del regista, Vittorio; Nove lune e mezza, film di e con Michela Andreozzi, in cui interpreta una donna che vuole avere un figlio ma non può e chiede allora alla sorella, che ha il volto di Claudia Gerini, di portare avanti la gravidanza al posto suo (nel cast anche Lillo Petrolo, presente a Ciné, e Stefano Fresi), e, infine, Cose che succedono di Augusto Fornari con Lino Guanciale.

In conclusione Maccanico ha sganciato il pezzo forte: la terza stagione di Gomorra - La Serie arriverà a novembre e Vision Distribution sta lavorando, in collaborazione con Sky, per portare al cinema i primi episodi.

Nicola Maccanico parla di Vision Distribution

