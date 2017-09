Cars 3: Il cast vocale italiano e la responsabilità di dar voce agli idoli dei bambini

Onore o responsabilità? Doppiare un film come Cars 3, che sarà visto per sempre da ogni nuova generazione di bambini, può essere entrambi. Una consapevolezza che trapela dalle parole dei doppiatori italiani del nuovo film Pixar, sia tra i veterani come Marco Messeri, ormai indissolubilmente legato al suo Cricchetto, sia tra le new entry di questo terzo capitolo, i già famosi J-Ax e La Pina che hanno dato voce rispettivamente all'esuberante speaker del Crazy 8 ed una agguerrita concorrente di quella gara estrema.

Tornano nel cast vocale del franchise Pixar anche Gianfranco Mazzoni e Ivan Capelli come i cronisti Bob Cutlass e Darrell Cartrip, così come Pino Insegno che torna a dar voce a Chick Hicks, commentatore del Racing Sports Network dopo esser stato antagonista di Saetta McQueen, e Marco Della Noce che è ormai una cosa sola con Luigi. È invece Ugo Pagliai a dar voce alla leggenda Doc Hudson, con la responsabilità di doppiare le registrazioni di Paul Newman dalle quali sono stati estrapolati i dialoghi originali. Con un film va a completare il percorso di Saetta e di una popolare trilogia, abbiamo approfittato per interrogare alcune delle voci italiane sul loro momento preferito della saga, vediamo cosa ci hanno risposto!

Video intervista a Ivan Capelli, Gianfranco Mazzoni, J-Ax e La Pina

Video intervista a Pino Insegno, Marco Messeri, Ugo Pagliai e Marco Della Noce

