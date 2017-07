Salemme e Buccirosso star di Caccia al tesoro: "A San Gennaro chiederemmo maggior rispetto per Napoli"

Se Neri Parenti ritrova Massimo Boldi per il suo nuovo cinepanettone, Natale da chef, Carlo Vanzina affida la sua ultima fatica, Caccia al tesoro, ai comici napoletani Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso: la consolidata coppia questa volta deve vedersela con un colpo che coinvolge il tesoro di San Gennaro. Abbiamo incontrato Salemme e Buccirosso a Riccione, durante le giornate di cinema di Ciné, dove ci hanno dato qualche anticipazione sul film.

In Caccia al tesoro il personaggio interpretato da Salemme vuole rubare una pietra preziosa che fa parte del tesoro di San Gennaro: nella vita reale, che grazie chiederebbero i due attori al santo? "Nella vita bisogna sapersi accontentare" ci ha detto il comico, spiegando meglio: "in questo momento mi sento abbastanza sereno, per cui chiederei a San Gennaro la grazia di lasciare le cose così come stanno. Almeno per quanto riguarda me: per il resto del mondo invece ce ne sarebbero di cose da chiedere". Buccirosso invece: "È facile pensare a desideri privati, ce ne sarebbero tanti, non uno solo. Visto che però San Gennaro è il protettore della città gli chiederei di proteggerla un po' di più, di farla diventare più vivibile, più bella e di farla rispettare di più dai napoletani".

Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso parlano di Caccia al tesoro

